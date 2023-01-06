ضبط 346 طن أعلاف حيوانية فاسدة في حملة على مصنعين

شنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وأسفرت جهودها في مجالي حماية البيئة والثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية»، عن الآتي:

ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

- ضبط «مصنعين – شركة – محلين- مخزن – مركز بيع وتداول - وحدة جرش وخلط»، جميعها بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 346 طن أعلاف حيوانية مواد خام ومنتج نهائي – 6,5 طن مخصبات وأسمدة – 817 عبوة أدوية بيطرية – 890 عبوة مبيدات بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.