بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد الغطاس في الإسكندرية.. «حمام وصليب»

أجرى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، طقس عيد الغطاس بحسب التقويم الغربي، وذلك على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية، حيث ترأس صلاة مباركة المياه وعقبها إطلاق حمامة وإلقاء الصليب في البحر.

ورصدت عدسة «الوطن» طقس عيد الغطاس بحسب الروم الأرثوذكس الذي احتضنه النادي البحري اليوناني في الإسكندرية ظهر اليوم، حيث بارك بطريرك الروم الأرثوذكس المياه ثم أطلق حمام أبيض إشارة إلى الروح القدس الذي ظهر بشكل حمامة وقت معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ثم ألقى الصليب في البحر وتبعه نزول 3 شباب من أجل جذبه مرة أخرى للبطريرك الذي عاود الأمر بإلقاءه، وهو الأمر الذي تكرر 3 مرات.

قداس عيد الغطاس 2023

جاء ذلك بعد ترأسه القداس الإلهي في كنيسة بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي في الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي أو ما يعرف بمسمى عيد الغطاس وذلك وفقاً للتقويم الغربي.

إلقاء صليب وإطلاق حمامة.. عادات عيد الغطاس

وعقب القداس الإلهي قام البطريرك بصلاة تقديس الماء الكبيرة في الكنيسة، فيما من توجه البابا ثيودروس، منتصف ظهر اليوم، إلى النادي البحري اليوناني لممارسة طقس عيد الغطاس حسب العادات اليونانية.

عادات عيد الغطاس للروم الأرثوذكس

وقال المطران ناركسيوس، الوكيل البابوي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، إن طقس عيد الغطاس هو أمر اعتاده البطريرك كل عام، ويتبعه احتفالية في ذات النادي اليوناني، حيث يقطع البطريرك كعكة الـ Vasilopita (باليونانية Βασιλόπιτα) وتوزيعها على المؤمنين، مؤكداً أن هذا الأمر واحد من أكثر التقاليد جمالا وملهمة للكنيسة الأرثوذكسية في العام الجديد.