قبل عيد الغطاس.. اعرف أسعار القلقاس والقصب والبرتقال

يحتفل الأقباط الأرثوذكس المصريون بعيد الغطاس 2022، الذي يحل غدًا الأربعاء 11 طوبة الموافق 19 يناير الجاري، ويقام القداس «برامون الغطاس» خلال الساعات القادمة، ويحتفل الإخوة الأقباط في هذا العيد بتناول الأطعمة الغنية بالماء والتي ترمز للمعمودية وهي أهم الأسرار الكنسية وشرط أساسي لدخول الشخص المسيحية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» أسعار أبرز الأطعمة التي يطلق عليها «البلامبيصا» ويتناولها الأقباط بمناسبة عيد الغطاس 2022، في التقرير التالي.

عيد الغطاس 2022

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الغطاس، وهو له العديد من المسميات، مثل عيد المعمودية، عيد التغطيس، عيد العماد، وهو تاريخ ثابت، حيث يحل في اليوم الثاني عشر بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتدور أحداث عيد الغطاس، حول السيد المسيح عند وصوله إلى نهر الأردن ليتعمد على يد يوحنا المعمدان، يرمز العماد إلى تطهر الإنسان من الخطيئة، ويعتبر من الأعياد السيادية الكبرى لأن المسيح ظهر خلاله بالأقانيم الثلاث وهي «الأب والابن والروح القدس».

أسعار أطعمة عيد الغطاس

وخلال الاحتفال بعيد الغطاس، يتناول المسيحيون الأرثوذكس عددًا من الأطعمة الغنية بالماء، التي ترمز للمعمودية وفي التقرير التالي، نستعرض أبرزها وأسعارها.

القلقاس

يرمز القلقاس إلى التطهر من الخطيئة، فهو طعام سام لا يمكن تناوله بشكله الطبيعي، لكن بعد طهوه في الماء، يتحول لمادة صالحة ومغذية، وهو يتوفر في الأسواق ويتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

القصب

من الأطعمة التي يقبل عليها المسيحيون في عيد الغطاس، بسبب طعمه الحلو، الذي يرمز إلى حلاوة الإيمان، ويتراوح سعر الحزمة المكونة من 5 عيدان قصب من 15 إلى 25 جنيهًا.

البرتقال

ينتشر تناول الأقباط للبرتقال باعتباره يمتلئ بالماء، ويرمز إلى المعمودية، كما أن المسيحيين يحولون قشر البرتقال إلى مصابيح مضيئة، ويتراوح سعر الكيلو جرام من السكري نحو 6 جنيهات، وأبو سرة 10 جنيهات، والبلدي 8 جنيهات.

وفضلا عن الأطعمة السابقة، تكون الموائد عامرة بالبروتين الحيواني، والتي وصلت أسعار كيلو جرام من اللحم الكندوز البلدي حوالي 130 جنيها، وفي الجمعيات الاستهلاكية 95 جنيهًا، والسوداني المستورد حوالي 65 جنيهًا، أما الدواجن فوصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 31 جنيهًا، والبانيه 85 جنيهًا، والأوراك 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البط البلدي ما بين 42 إلي 45 جنيهًا.