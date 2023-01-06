تحسن نسبي في الأحوال الجوية بعد توقف الأمطار الغزيرة بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحسناً نسبياً ملحوظاً في الأحوال الجوية، بعد موجة من الطقس السيئ ضربت أغلب مراكز ومدن وقرى المحافظة على مدار الثلاثة الأيام الماضية، بسبب نوة رأس السنة الميلادية.

درجات الحرارة المتوقعة بكفر الشيخ

بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت اليوم 20 مئوية للعظمى والصغرى 11، وسرعة الرياح 8 كيلو في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.25 إلى 1.75 متر.

استمرار رفع آثار مياه الأمطار

وفي سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، رفع آثار مياه الأمطار والتراكمات الطينية الناجمة عن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية، وذلك لتسهيل حركة سير المارة والمركبات في الشوارع، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

خطة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

يُشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، استعدت في وقت سابق، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.