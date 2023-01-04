طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار متوسطة بنسبة 50% وشبورة مائية صباحا

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلي خفيفة، وخاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طقساً بارداً في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على بعض المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة إلي خفيفة، بنسبة حدوث 40% إلي 60% تقريباً.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 12 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، استعداداً لموسم الشتاء، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.