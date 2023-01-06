جولة للقائم بأعمال السفير الكندي في بورسعيد.. «تناول ملوخية بالجمبري»

تفقد مارك جي سكوليون القائم بأعمال السفير الكندي، محافظة بورسعيد خلال الساعات القليلة الماضية لمتابعة العروض الافتتاحية للسفينة العائمة لوجوس هوب ومشاركة الطاقم الكندي على متن السفينة الفرحة.

السفير الكندي يتناول ملوخية بالجمبري

وتناول السفير الكندي مارك جي سكوليون وجبة غداء في أحد مطاعم بورسعيد، معبرا عن فرحته وسعادته بتناول الأسماك والتي وصفها بالرائعة والمتميزة.

وتفقد السفير الكندي العديد من الميادين والشوارع في مدينة بورسعيد والتقط صورا تذكارية، كما التقط صورا مع سفينة الأمل لوجوس هوب والتي ترسو حاليا ولمدة 20 يوم بمدخل مدينة بورسعيد.

السفير الكندي يتفقد السفينة

وبحسب بيان رسمي للسفارة الكندية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن السفير الكندي تفقد أكبر معرض للكتب العائم في بورسعيد والتقط الصور التذكارية مع بعض من أفراد الطاقم الكندي على السفينة.

وقال السفير الكندي: كان من دواعي سرور تسليم إدوارد ديفيد، مدير المكتبة العائمة لوجوس هوب تبرعنا الرمزي من فريق كندا في مصر، قائلا: «لقد شعرنا بالذهول من أفراد الطاقم الكندي، وخاصة حامل علمنا نوح، الذي أخذنا في جولة ثاقبة في السفينة».

وأثنى السفير الكندي على مشاركة عائلة كندية وصفها بالملهمة مما كانوا على متن السفينة لمدة 4 سنوات ونصف مكرسين حياتهم لمشاركة المعرفة والمساعدة وبناء التفاهم الثقافي من خلال أعمال الإغاثة.

وقال السفير الكندي: «لا شيء يجعلنا فخورين أكثر من رؤية كيف يُحدث تفاني المتطوعين تأثيرًا ويغير الحياة في جميع أنحاء العالم».