لتسييرها رحلة استثنائية.. السفير الكندي بالقاهرة يشكر مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، رحلة استثنائية إلى مدينة تورونتو بكندا، لنقل نحو 344 كنديًا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سفارة كندا بالقاهرة، ناشدت عبر حسابها الرسمي، على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة، الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم، حتى يتمكنوا من العودة على الرحلة المصرية، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران.

فيما أدرجت مصر للطيران، مواعيد الرحلة المقررة على موقعها، لتقلع من مطار القاهرة صباحا، وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساءً.

وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية، من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائية، لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم، في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.

كانت "الوطن"، علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن شركة إير كايرو التابعة لها، ستسير رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة انه من المقرر أن تقلع الطائرة صباح اليوم، على أن تعود في نفس اليوم.

وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع عدد من الوزارات، سيرت عدة رحلات طيران دولية لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.