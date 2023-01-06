تنمية الصعيد.. محطة كهرباء غياضة ببني سويف: تكنولوجيا جبارة وتكلفة 2 مليار يورو

تُعد محطة توليد الكهرباء بقرية غياضة في محافظة بني سويف، واحدة من أكبر ثلاث محطات للكهرباء في العالم، التي أقيمت على مساحة 500 ألف متر مربع، بطاقة 4800 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لتعد من أكبر محطات العالم التي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز «h class»، التي جرى افتتاحها بنهاية عام 2018.

محطة كهرباء غياضة ببني سويف تساهم بـ20 % من إنتاج الكهرباء بمصر

تعتمد محطة كهرباء غياضة في تشغيلها على الغاز الطبيعي، حيث تعد من نتاج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بتكلفة إجمالية وصلت لملياري يورو، بالتعاون مع الحكومة الألمانية، لتساهم بقرابة 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%، ونفذتها شركتي «سيمنس» الألمانية و«السويدى إليكتريك» المصرية، بالتعاون مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وسط اجراءات تنفيذ تتضمن تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

محطة كهرباء غياضة تنتج 4800 ميجا

تتكون محطة كهرباء غياضة في بني سويف من 12 توربينة و8 غاز، 4 بخار، وقدرة كل توربينة 400 ميجاوات، لتبلغ الطاقة المتولدة 4800 ميجاوات، بتكلفة قدرها ملياري يورو للمشروع، بالإضافة إلى 50 مليون يورو لتجهيز الموقع.

محطة كهرباء غياضة حولت الصحراء إلى مجتمع عمراني متكامل

على الرغم من أن محطة كهرباء غياضة تقع في الجانب الشرقي من نهر النيل قرب قرية غياضة بمركز ببا جنوب بني سويف، تلك المنطقة الصحراوية القاحلة، التي تحولت بعد إنشاء المحطة إلى مجتمع عمراني متكامل بداية مع إنشاء المشروع، حيث حولت المنطقة القريبة منها إلى منطقة تجارية تقوم على خدمة العاملين في المحطة، وذلك بإنشاء المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها من المنشأت الخدمية والتجارية.