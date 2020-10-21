طاقة البرلمان: مصر أنشأت محطة كهرباء "غياضة" في وقت قياسي

وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، ورؤساء الشركات والهيئات التابعة للوزارة، لنجاحهم الكبير في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى داخل هذا القطاع الاقتصادي الواعد.

وقال "السويدي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك حرص الرئيس السيسى بنفسه على التفاوض مع كبريات الشركات العالمية للمشاركة مع مصر في إنجاز المشروعات الكبرى.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بالإنجاز الكبير الذي حققته مصر في مشروع محطة كهرباء "غياضة" العملاقة بمحافظة بني سويف، والذى يعد واحدًا من أهم أكبر المحطات على مستوى العالم، ومن أكبر ثلاث محطات أُنشئت في مصر.

وأكد النائب طلعت السويدي، أن هذه المحطة جاءت نتاجاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، بالاشتراك مع شركة سيمنز الألمانية وتحالفها "شركة السويدي".

وأشار إلى أن هذه المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة، وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً في الوقت الحالي، فهي الأحدث من نوعها عالمياً، وبنسبة كفاءة 62% (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات)، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء.

وذكر "السويدي"، أنه تم تنفيذ المحطة في وقت قياسي وغير مسبوق عالميًا، وذلك في خلال 30 شهرًا، غير شامل فترات تجارب التشغيل، أي بمعدل 42 مليون ساعة عمل تقريبًا آمنة بدون إصابات أو خسائر.

وقال النائب طلعت السويدي، إن قوة العمالة القصوى المباشرة داخل هذا المشروع 6400 عامل، منهم 95% مصريين، و75% منهم من أبناء بني سويف، بخلاف 5% أجانب ينتمون إلى 35 جنسية، فضلًا عن مشاركة 26 مقاولًا من الباطن في التنفيذ.

وأوضح أن المشروع يتكون من 4 بلوكات "دورة مركبة"، وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالي ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية، وتنقسم المحطة إلى ثلاثة مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التي توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مروراً بالمنطقة المطلة على النيل، مؤكدًا أن محطة كهرباء بني سويف تسهم بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء، وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.

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