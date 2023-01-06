موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: إتقان العبادة والعمل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1444 هجريا، الموافق 13 يناير 2023، إذ من المقرر تعميم الخطبة على أئمة الوزارة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وذكر «جمعة» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، عنوان موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: «اغتنام عهد الشباب في بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل».

اغتنام عهد الشباب وإتقان العبادة والعمل

ومن المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف بإعلان نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان «اغتنام عهد الشباب في بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل»، فضلا عن ترجمة موضوع الخطبة إلى عدة لغات، وبثها بتسجيل صوتي عبر قناة الوزارة على «يوتيوب».

التيسير والسماحة في الدين

وركزت خطبة الجمعة اليوم، على التيسير في الدين والعبادات، وأكدت أن من أعظم ما تميز به الدين الإسلامي اليُسر والسماحة، كما أكدت أن ديننا عدل كله رحمةً كله، تيسير كله سماحة كله، إنسانيةً كله، وكلُّ ما يحقق هذه الغايات الكبرى فهو من صميم الإسلام وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتعارض مع الإسلام وغاياته ومقاصده، كما أشارت الخطبة إلي أن السماحة والتيسير في ديننا الحنيف نَمَطٌ سائد شامل.