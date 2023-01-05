خطبة الجمعة القادمة للأوقاف تبرز أوجه التيسير والسماحة في الدين

ركزت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، على التيسير في الدين والعبادات، وشددت الوزارة في خطبة الجمعة القادمة، على أن من أعظم ما تميز به الدين الإسلامي، اليُسر والسماحة.

وتؤكد خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن ديننا عدل كله رحمةً كله، تيسير كله سماحة كله، إنسانيةً كله، وكلُّ ما يحقق هذه الغايات الكبرى فهو من صميم الإسلام، وما يصطدم بها، أو يتصادم معها، إنما يتعارض مع الإسلام وغاياته ومقاصده.

وتشير خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، إلى أن السماحة والتيسير في ديننا الحنيف، نَمَطٌ سائد شامل.

وتستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنْفَرِينَ، فمَن أمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ والكَبِيرَ وذَا الحَاجَةِ»، ووجه نبينا صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين رضي الله عنه عندما كان مريضًا، فقال له: «صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب».

وتلفت الخطبة، إلى أن الشريعة الإسلامية اتسمت بالتيسير والسماحة في جانب المعاملات أيضًا، ورفعت المشقة والحرج بين الناس في البيع والشراء والاقتضاء.

كما تذكر خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن من أمثال التيسير في العبادات رخصة جواز الإفطار في السفر، كما أن التيسير والسماحة في الحج إعانة الضعفاء في الرمي، والتوسع في وقته، وجواز الإنابة في الرمي لغير القادرين.

وتوضح خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن السماحة في البيع تتطلب ألا يكون البائع مغاليًا في ربحه، أو محتكرا لسلعته أو مطففا وزنه، أو مستغلا أزمات الناس، كما تقتضي أن يكون المشتري سهلا سمحا مع البائع، فلا يبخس الناس أشياءهم والسماحة في الاقتضاء تعني أن يطلب الرجل حقه أو دينه بلين ويُسر ورفق وسماحة.

وتستشهد خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليُسْرَ والسماحة في المعاملات من أسباب النجاة يوم القيامة.

وذكرت أن السماحة في سائر المعاملات مع الناس جميعًا، بيعًا فما أحوجنا إلى الوعي بعظمة الإسلام، فهو دين السماحة واليسر لا التواء فيه، ولا تعقيد، ولا تقعر، لا لفظا ولا مضمونًا، وشراء، وقضاء واقتضاء، وتعايشا وقبولا للآخر».