قداس في مدينة الغردقة احتفالا بعيد الميلاد المجيد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تحتفل بعيد الميلاد.. قداس واحتفالات في مدينة الغردقة احتفالاً بالعيد المجيد».

ملتقى الأمم

وقال الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر: «في مطرانية البحر الأحمر قابلنا المهنئين، مجتمع البحر الأحمر جميل ونموذجي بقيادة المحافظ عمرو حنفي، وقيادات الوزارات مثل وكلاء الوزارة ورؤساء المدارس والنظار، والمجتمع كله متعاون وسعيد بمسؤوليته ويعرف أننا ملتقى كل الأمم».

وحدة وطنية

وأعرب المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم، حيث قال أحدهم: «ربنا يعيد الأيام بخير على الشعب المصري ونهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والأنبا إيلاريون وكل القيادات الأمنية بالعيد المجيد بعيد الميلاد الجديد»، وقالت أخرى: «كل سنة وأنتم طيبون والإخوة الأقباط وأتمنى أن تسود الوحدة الوطنية بيننا»، وقال آخر: «كل سنة وأنتم طيبون بعيد الميلاد المجيد، وأشكر الأمن الذي يقوم بدوره على أكمل وجه وعيد سعيد على كل المصريين».