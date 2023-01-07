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«الكنيسة الأرثوذكسية»: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد لها فرحة كبيرة

كتب:

منى السعيد
تصوير:

أسامة همام
10:12 ص | السبت 07 يناير 2023
قداس عيد الميلاد أمس

قداس عيد الميلاد أمس

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن احتفالات عيد الميلاد شهدت الصلوات وقداس العيد الذي ترأسه البابا تواضروس، أمس، في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وامتلأت الكنائس بالمصلين، بعد توقف لفترة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أهم ما يميز قداس أمس، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم أن الزيارة لم تكن الأولى، إلا أن حضور الرئيس في كل مرة يكون له فرحة غامرة وسعادة خاصة، وهو ما ظهر في استقبال وتفاعل المصلين مع حضور الرئيس، بالزغاريد وطلب الصور معه، وكانت كلمته من القلب وبمحبة خالصة.

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بقلم منى السعيد