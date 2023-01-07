ما مقاييس الشيخ الشعراوي لاختيار الزوجة؟.. «هتعيشوا العمر في عسل» (فيديو)

تحدث الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن صفات الحياة الزوجية، وعظم قيمة المرأة في حياة الرجل، كونها تاجا على رأسه، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتها بالخير واللطف واللين، كما وجه نصائحه للسيدات المتزوجات، حول كيفية التعامل مع أزواجهن، والسبب الأمثل لعيش حياة هنيئة، بعيدة عن المشكلات والأزمات الزوجية.

وقال «الشعراوي» خلال حديث تليفزيوني قديم: «يجب أن يكون هناك حياة مستقرة بين الزوجين، لذا يجب أن نجد الثابت الذي يواجه كل متغيرات الحياة، وليس فقط الجمال هو المقياس، بل الجلد والحكمة والتدبير والاحتمال وقوة الإرادة والعلم، لمعايشة أطفال صغار في مراحل عمرية متعددة، لأنهما جماعات بأفكار مختلفة، وملكة الأمومة والحنان، تلك هي الصفات الواجب اختيارها في الزوجة، فالجوهر له الشق الأعظم في الاختيار، وليس المظهر لأنه متغير».

الشيخ الشعراوي يعطي نصائح لحياة زوجية سعيدة

كما وجّه حديثه للرجال قائلًا: إن الفتيان يهتمون بالمنظر عند الزواج، لكن المرأة ليست مخلوقة للإهاجة والإثارة، لكن موجودة كي إذا هاجت طبيعة تكوين الرجل يجد مصرفا، موضحًا إن المظاهر لا تدوم، وشهر العسل الذين يتحدثون عنه غير صحيح، بل قل وأصبح أسبوعًا، وقد يكون يومًا، ولكن التشريع يريد أن يكون العمر كله في عسل، النبي قال إن المرأة لا تُنكح لحسبها وجمالها أو أو..، لكن قال «اظفر بذات الدين تربت يداك»، فالأساس هو المقياس في الاختيار.

كما أشار الإمام الراحل إلى أن الله أسمى الزواج بالميثاق الغليظ، فكل خلاف يهون بينه الرجل وزوجته، فلا تشكو لأهلها منه، لأنها انكشفت على عورتها، فهل يوجد حب بينهما أكثر من ذلك؟، فالرجل يخرج من المنزل غير محكوم الأقدار، لذا حينما يأتي بيته يجب أن يشعر في منزله أنه سكن، كما أنه على الرجل أن يكون غيورا على أهل بيته، فكان النبي في مهنة أهله أي يفعل ما يجدهم يفعلوه.

وأعطى نصائح للزوج حفاظا على زوجته قائلًا: «يا بني هذه المرأة خرجت من أبيها ومن إخوتها ولم يعد لها إلا أنت، فكن لها كل هؤلاء».