«الشعراوي» و«فريضة الستر» في العدد الجديد من مجلة صوت الأزهر

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

صوت الأزهر

ونشرت جريدة صوت الأزهر في عددها الجديد، تقريرا عن الشيخ محمد متولي الشعراوي بعنوان «أمة تتحدث»، جاء فيه أنّ الشيخ الشعراوي جعل من ساعة درسه موعدا ولقاء وشوقا، وكان نسيجا وحده في طريقة التفسير، كما كتبت الكاتبة سناء البيسي عن إمام الدعاة.

الاحتلال الصهيوني

كما تضمن العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر تقريرا بعنوان:

- الأزهر الشريف: التاريخ لن يغفر للكيان الصهيوني وداعميه والصامتين على جرائمه تجاه المقدسات الدينية وحقوق الفلسطينيين.

شيخ الأزهر

ونشرت الجريدة تصريحات للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء فيها:

- الستر فريضة فاجعلها تقف عندك.

- الإمام الطيب: ابتلينا بأناس إذا رأوا حسنة أخفوها وإذا رأوا سيئة أذاعوها.. والله توعد من يتتبع عورات الناس.

- علماء الأزهر: إشاعة ونشر الفاحشة من علامات النفاق.. والإسلام أوجب ستر العصاة «المؤمن يستر وينصح.. والفاجر يعتك ويعير».