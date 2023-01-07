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إصابة طفل بسبب تشابك ملابسه بين المصعد الكهربائي والحائط في الدقي

كتب:

جيهان عبدالعزيز
06:57 م | السبت 07 يناير 2023
مصعد - أرشيفية

مصعد - أرشيفية

أصيب طفل بسبب تشابك ملابسه بين المصعد الكهربائي والحائط في الدقي، وجرى نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى 6 أكتوبر بوصول ناصف أدم 8 سنوات مصابا بسحجة في الكتف الأيسر وأخرى بالأيمن وجرح قطعي بسيط بالأذن اليسرى ويعاني من ضيق حاد بالتنفس واضطراب في الوعي.

تشابك ملابسه بين المصعد والحائط

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي بالتوجه إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والده المصاب التي أفادت بأنه حال صعود نجلها المصاب برفقة شقيقته 7 سنوات طالبة ومقيمة دائرة القسم تشابكت ملابسه بين المصعد والحائط حال صعود المصعد الكهربائي، ما تسبب في حدوث إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبدالعزيز