مصرع طفل دهسه لودر في بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة بالكامل، دهسه لودر تابع لحي بولاق، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخص متوفى بجوار سور محطة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود شخص متوفى بجوار سور محطة تجارب كلية الزراعة أسفل محور صفط اللبن، بجانب مدخل قطعة أرض مسورة تابعة لحي بولاق دائرة القسم، على الفور انتقل الرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور معاوني قسم بولاق إلى مكان الواقعة.

تهشم كامل بالجمجمة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفل يدعى «يوسف محمد» 11 سنة، تبين وجود تهشم كامل بالجمجمة نتيجة دهس من لودر تابع لحى بولاق، وبسؤال والدة المتوفى، أقرت بأنها تفترش الطرقات لبيع بعض الأشياء، وتوجهت اليوم لشراء بعض المأكولات، وحال عودتها فوجئت بوفاة نجلها، واتهمت قائد اللودر.

وأثناء الفحص، حضر قائد اللودر عبد المنعم عارف 55 سنة، سائق لودر بهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، وأقر بأنه حال عمله، دهس المتوفى دون قصد أثناء نومه بجوار مدخل المخزن، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.