ماذا ورد في تقرير الطب الشرعي بواقعة مقتل مشرفة بورسعيد؟.. تفاصيل مرعبة

حصلت «الوطن» على نص تقرير الطب الشرعي الخاص بـ«نورهان خ»؛ المتهمة الأولى بقتل والدتها بمشاركة شاب آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة قتل مشرفة بورسعيد، والذي جرى تأجيل محاكمتهما ليوم الأحد المقبل الموافق 8 يناير، بعدما جرى إحالتهما إلى الجنايات.

أكد التقرير طب الشرعي، أن وفاة المجني عليها «داليا سمير» التي تبلغ من العمر 42 عامًا جاء نتيجة الإصابات الذبحية الحيوية الحديثة بالعنق، وما أحدثته من قطع للأوعية الدموية الرئيسية على جانبي العنق، ما أدى إليه من نزيف غزير.

قطع زجاجية ملقاة وآثار دماء متناثرة

معانية النيابة العامة توصلت بمسرح جريمة مشرفة بورسعيد الكائن عمارة 141 شقة 15 بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد، العثور على قطع زجاجية ملقاة، وآثار دماء متناثرة بغرفتي المجني عليها والمتهمة والحمام وقطعة ملابس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجنى عليها تتمثل في جروح مستوية الحواف بمنتصف الجبهة وأعلاها وأخرى منتشرة بالوجه وباليدين والأصابع حدثت من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة كسكين أو ما شابه، وإصابتها بالعنق بجروح ذبحية غائرة مستعرضة الوضع غير منتظمة الحواف، حدثت من المصادمة بجسم ذي حافة حادة غير مستوية، وهي جائزة الحدوث من مثل الكأس المضبوط، وتبين إصابتها بكدمات حول العينين وبخلفية اليد اليسرى وجرح الحواف بخلفية الرأس حدثت من المصادمة بجسم صلب، وسحجات احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم ذى سطح خشن.

وتبين أن جميع تلك الإصابات المتقدمة قد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة، وجميعها جائز الحدوث على نحو التصوير الوارد بالتحقيقات وما أقر به المتهمان فيها.

إحالة للجنايات

وفي وقت سابق أمر المستشار النائب العام في بيان أصدره 22 ديسمبر 2022، بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.