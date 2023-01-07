وسيم السيسي لقناة الحياة: لولا 30 يونيو لتحول المصريون إلى جاليات في بلدهم

قال الدكتور وسيم السيسي المفكر وعالم المصريات، إنّه لولا ثورة 30 يونيو 2013، التي نزل فيها الشعب المصري الشوارع للإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، لتحول المصريين إلى جاليات مصرية في بلدهم، ولتحكمت الولايات المتحدة وبريطانيا والأوروبيين في قرارنا.

وأضاف وسيم السيسي، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «ثورة 30 يونيو تعبر عن العناية الإلهية والمخزون الحضاري، ولا أستطيع أن أتخيل شكل الدولة المصرية دون ثورة 30 يونيو».

وتابع: «يكفي كلمة البابا، عندما قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، فالصلة بين الإنسان والله لا تقتصر على المعابد، ولكنها صلة روحية والشكليات لا قيمة لها.. ولا يجب أن ننسى أن مبدأ الصهيونية العالمية هو فرق تسد».

وأكد أن إنجلترا دعمت حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية بـ500 جنيه في عام 1928، حتى يقسم الشعب المصري ويحوله إلى دويلات متناحرة على أسس دينية، لكن السحر انقلب على الساحر الآن، ولم تعد بريطانيا قادرة على التخلص من الإرهابيين.