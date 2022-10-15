وسيم السيسي ضيف صالون الأوبرا الثقافي.. الثلاثاء المقبل

يستضيف صالون الأوبرا الثقافي، عالم المصريات والمفكر وسيم السيسي، في ندوة تقام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ليتحدث عن «الحب في مصر القديمة»، يديرها الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي ويتخلل الصالون فقرات للعزف على البيانو للفنان هاني نديم.

يذكر أن الدكتور وسيم السيسي يعد من أهم المتخصصين والباحثين في تاريخ مصر القديمة وله مؤلفات قيمة عديدة منها: المسكوت عنه في التاريخ، هذه هي مصر، إحنا مين، ومصر علمت العالم.

مهرجان الموسيقى العربية

في سياق آخر، تستعد دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل.

ويجرى العمل حاليا العمل على الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والهندسية لمسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور استعدادا لانطلاق الحفلات.

وتم رفع كفاءة مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا والذي جرى تجهيزه ليستوعب نحو 2000 متفرج، ويشمل تقنيات ووسائط مبتكرة في الإضاءات والديكورات الحديثة، كما ألحق بخلفيته في العمق شاشة ضخمة تتناغم مع الشكل العام للمسرح، تزامنا مع تجهيز مسرحي أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.

ويعد مهرجان الموسيقى العربية أحد الفعاليات المهمة التي ينتظرها الجمهور وهو أحد أعمدة الحفاظ على الهوية والموروث الموسيقي العربي ويشارك في الدورة المرتقبة 99 فنانا من 9 دول عربية على مدار 15 يوما من الطرب الأصيل.

ومن بين نجوم المهرجان عفاف راضي على الحجار ومحمد منير و ومدحت صالح وخالد سليم وأصالة وديانا حداد وكارول سماحة ونادية مصطفى وهاني شاكر وصابر الرباعي وعمرت خيرت.

ويحتفي المهرجان هذا العام بمئوية ميلاد الموسيقار الراحل علي إسماعيل، في حفل الافتتاح، الذي يقام يوم الخميس المقبل.