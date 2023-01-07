الكنائس: عدد «الوطن» رسالة مواطنة ومحبة.. وستظل خالدة في تاريخ الصحافة

أشادت الكنائس المصرية بعدد جريدة «الوطن» اليوم، الذى خصصته الجريدة بالكامل للاحتفاء بمولد السيد المسيح فى ذكرى عيد الميلاد، حيث أكدت الكنائس أن ما قامت به الجريدة رسالة مواطنة ومحبة، وستظل خالدة فى تاريخ الصحافة المصرية وفى قلوب الكنائس.

وقال القس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط: «عدد جريدة الوطن عن السيد المسيح راقٍ وجميل ومتميز، ولأول مرة فى تاريخ الصحافة الورقية المصرية يتم تخصيص عدد كامل عن السيد المسيح، فتلك لفتة جميلة من جريدة الوطن، بالإضافة إلى أن اهتمام الجريدة بأعياد الكنائس والتغطية الراقية لها، يعطى رسالة مهمة لتؤكد أن الجريدة لكل المصريين وليس لفئة واحدة، مضيفاً: «نوجه الشكر لجريدة الوطن وأسرة التحرير على هذا العدد المميز واللفتة الجميلة».

كنائس الشرق الأوسط: العدد تميز بالرقي في تناول شخصية ثرية

وتابع: «العدد رسالة مواطنة ومحبة، وستظل خالدة فى تاريخ الصحافة المصرية وفى قلوب الكنائس، وهو مكون من صفحات اتسمت بالتنوع فى الفنون الصحفية بين المقالات لقيادات كبيرة من الكنائس بكل الطوائف المسيحية فى مصر والتقرير والتحقيقات والأخبار، وجريدة الوطن خلال الفترة الأخيرة تتبع سياسة مميزة حيث تدرك أن الكنيسة جزء من الوطن»، موضحاً أن «الوطن» تستهدف تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة، وتهتم بتقدير الرموز الوطنية والروحية ذات التأثير الكبير فى الوجدان المصرى.

«الكاثوليكية»: نموذج مشرف

بدوره، أثنى الأنبا هانى باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، قائلاً: «عدد جريدة الوطن يعد نموذجاً مشرفاً، وشكراً جزيلاً لكل من ساهم فى هذا العمل المتميز، فالعدد مشرف ويوضح مدى اهتمام الجريدة بالحدث الكبير، واحتفال «الوطن» بعيد الميلاد خلال هذا العدد يوصل عدداً من الرسائل منها المواطنة والمساواة والمحبة التى تجمع بين الشعب المصرى، فالجريدة تعبر عن الشعب المصرى بمختلف أطيافه وفى كل الأحداث التى يحتفل بها الشعب المصرى».

الكنيسة الأرثوذكسية: السياسة التحريرية الجديدة أحدثت طفرة فى المحتوى وصناعة الوعى

فيما أضاف القس مكاريوس فهيم قلينى، كاهن أرثوذكسى بالقاهرة ماجستير فى اللاهوت وعضو دائم باتحاد الكتاب، أن عدد «الوطن» متميز وجميل حيث يوصل معنى التسامح فى مشاركة جميع فئات المجتمع فى الاحتفال بالأعياد والفرحة، مضيفاً: «عدد جريدة الوطن تضمن العديد من الموضوعات المتميزة مثل عظة الجبل وزيارات واحتفالات عيد الميلاد، وتقارير خاصة عن محبة السيد المسيح بين المسلمين والأقباط، والجريدة انتهجت خلال الفترة الماضية الكثير من الملفات التى دعمت المواطنة وروح الوحدة بين المسلمين والأقباط». وتابع: السياسة التحريرية الجديدة التى تنتهجها «الوطن» أحدثت طفرة فى المحتوى وصناعة الوعى بقيادة رئيس التحرير أحمد الخطيب، وملف المسيح من حلقات سلسلة أعداد خاصة وملفات صحفية كبرى لـ«الوطن»، خلال الأشهر الماضية.

أسقف الوادي الجديد: نشيد بعدد «الوطن» الذي يؤكد المواطَنة لبناء جمهورية جديدة في عهد السيسي

فيما قال الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادى الجديد، لـ«الوطن»، إننا ننعم بسلام وأمان فى عيد ميلاد المسيح عليه السلام، والكنيسة تبعث رسالة حب للعالم وكافة الشعوب، ونتوجه بالشكر لجريدة «الوطن» على عددها الخاص بالسيد المسيح، مضيفاً: «العدد المميز الذى أعدته جريدة الوطن عن السيد المسيح يوضح أن بلدنا بلد لجميع المسيحيين والمسلمين، دولة قائمة على المواطنة وهذا ما نأمله ونشاهده فى الجمهورية الجديدة».