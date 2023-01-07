الكنائس المصرية تشيد بعدد «الوطن» عن المسيح وعيد الميلاد: يحمل رسالة المواطنة والمحبة

إشادات واسعة حظي بها ملف جريدة «الوطن»، الصادر بتاريخ اليوم السبت، بعنوان «المسيح كلمة الله إلى البشر»، من قبل الكهنة والقساوسة بالكنائس المصرية الإنجيلية والأرثوذكسية، مؤكدين أن جريدة «الوطن» توصل من خلاله رسالة محبة ووحدة بين المصريين.

وصف القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس لشرق الأوسط، عدد جريدة الوطن اليوم، بـ«الجميل والمتميز»، متابعاً أنَّ ذلك يعد لفتة جميلة، إذ تشارك الجريدة المصريين احتفالهم بالأعياد، مشيراً إلى أنَّ اهتمامها بأعياد الكنائس المصرية يعطي رسالة مهمة وهي أنَّها جريدة لكل المصريين وليس لفئة واحدة، مستكملاً «أشكر جريدة الوطن وأسرة التحرير على هذا العدد المميز واللفتة الجميلة».

القس رفعت فكري: احتفال جريدة «الوطن» بالأعياد يدعم روابط المحبة بين المصريين

تابع «فكري» أنَّ العدد مكون من 6 صفحات تحتفل خلالها جريدة «الوطن» بالميلاد المجيد، وهي المرة الأولى التي تخصص فيها جريدة تلك المساحة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، لافتاً إلى أنَّ العدد اتسم بالتنوع في الفنون الصحفية بين المقالات لقيادات كبيرة من الكنائس بكل الطوائف المسيحية في مصر والتقارير والتحقيقات والأخبار.

وأضاف الأمين العام المشارك بمجلس الكنائس أنَّ جريدة «الوطن» خلال الفترة الأخيرة تتبع سياسة مميزة، إذ تدرك أنَّ الكنيسة جزء من الوطن، موضحاً أنَّ تغطيتها تهتم بجميع الطوائف المسيحية الموجودة في مصر وكل أنشطتها وأخبارها، وبات ما يدور داخل الكنائس من أنشطة مختلفة إنسانية وخدمية معلنًا للجميع، بما يدعم روابط المحبة بين المصريين والتعايش بينهم.

القس دوماديوس: ملفات «الوطن» تدعم المواطنة وروح الوحدة

فيما قال القس دوماديوس حبيب الكاهن العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، إنّ عدد جريدة «الوطن» تضمن العديد من الموضوعات المتميزة مثل عظة الجبل وزيارات واحتفالات عيد الميلاد، وتقارير خاصة عن محبة السيد المسيح بين المسلمين والأقباط، مبينًا أنَّ الجريدة قدمت خلال الفترة الماضية الكثير من الملفات التي دعمت المواطنة وروح الوحدة بين المسلمين والأقباط.

وأثنى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، على عدد جريدة «الوطن»، مشيرًا إلى أنَّه يعد نموذجاً مشرفًا، متقدمًا بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل المتميز، مستكملًا أنَّ العدد مشرف ويوضح مدى اهتمام الجريدة بالحدث الكبير.

وتابع النائب البطريركي أنَّ احتفال جريدة «الوطن» بعيد الميلاد خلال هذا العدد يوصل عددًا من الرسائل وهي المواطنة والمساواة والمحبة التي تجمع بين الشعب المصري، لافتاً إلى أنَّ جريدة «الوطن» تعبر عن الشعب المصري بمختلف أطيافه وفي كل الأحداث التي يحتفل بها الشعب المصري.

وأضاف القس مكاريوس فهيم قليني كاهن أرثوذكسي بالقاهرة وعضو دائم باتحاد الكتاب، أنَّه عدد جريدة «الوطن» متميز وجميل، إذ يوصل معنى التسامح في مشاركة جميع فئات المجتمع في الاحتفال بالأعياد والفرحة.