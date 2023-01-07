«حمودة» يكشف أسرار اتصالات أنيس منصور مع الإسرائيليين قبل معاهدة السلام

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، تفاصيل دور أنيس منصور في الاتصالات مع الإسرائيليين قبل معاهدة السلام مع السادات، إذ قال «تمتع أنيس منصور بأسلوب فريد في الكتابة جعلت مؤلفاته الأكثر مبيعًا، أحيانًا بقدرته على سرد الحكايات المشوقة، أصبح رفيقًا للسادات في رياضة المشي»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «حمودة»: «وصلت ثقة السادات في أنيس منصور إلى حد الاعتماد عليه في إجراء اتصالات في سنوات صناعة السلام، حسب ما سجل الكاتب الصحفي إبراهيم عبد العزيز يوم الجمعة 21 أكتوبر عام 2022، يوما ما طلب فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات السفر إلى أثينا، على طائرة خاصة بتعليمات من الرئيس على نفقة الرئيس، ولم يكن يعلم إلا أنه سيلتقي بسيدة مرحة، تتوكأ على عصا، وسيعرف منها كل شيء».

وأوضح الكاتب الصحفي، «في مطار أثينا وجد تلك السيدة ومعها رسالة خطية وشخصية من بيجن تسلمها منها، تأكد أكثر من مرة أن السادات له أكثر من قنوات بعيدة، وأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، أنيس منصور كان مؤسس مجلة أكتوبر، استضاف إسحاق ربين وموشى ديان في فندق مريديان ودعاهم إلى الغذاء على نفقة المجلة، استغرق ثلاث ساعات، وأهدى كل منهما نسخة من المجلة».

واستطرد أن «إبراهيم عبد العزيز يروي أيضًا، طلب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، والمشرف على خط بارليف بأن يدعو إلى الإذاعة وزير الخارجية، ليتحدث عبر أثيرها وعرض أن يحاوره، ويسأله عن ترجمته لكتب توفيق الحكيم».