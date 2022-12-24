عادل حمودة يروي قصة صعود الدولار: من أخطر الأسلحة والمتحكم في العالم

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن الدولار، قائلا إنه كائن أسطوري، يأتي بالرخاء والفناء، ويجمع بين الحلم والوهم، وهو «جرين بوكس» الذي تجري به 83.5% من المعاملات الاقتصادية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة عليها ديون تصل إلى 27 تريليون دولار.

وأضاف «حمودة»، خلال حلقة اليوم من برنامجه «واجه الحقيقة» على قناة «القاهرة الإخبارية»: لم تعد تلك العملة التي تتحكم في العالم كله، تثير اهتمام الحكومات والمصارف المركزية والمدارس الاقتصادية والمؤسسات التمويلية، وإنما أصبحت بطاقة هوية في جيب أبسط فلاح في الهند، وأصغر عامل في جنوب أفريقيا، وأفقر مربية أطفال إثيوبية.

الدولار بالنسبة للولايات المتحدة سلاح للسيطرة الاقتصادية التي تؤدي إلى هيمنة في سياستها الخارجية، وهو رمز للقوة الأمريكية في زمن العولمة، وعملة رسمية في بعض البلاد، وسرية في البعض الآخر.

وتابع حمودة: الدولار قصة تستحق أن تُروى، بدأت في عام 1783 انتهت حرب الاستقلال الأمريكية بهزيمة بريطانيا بعد 8 سنوات من القتال، والدمار، والموت، والخراب.

وجاء السلام، لكن جاءت معه فوضى مالية يصعب السيطرة عليها، سبب الفوضى المالية الإفراط في طبع الأوراق المالية الأمريكية، التي عرفت وقتها باسم «الكونتيننتال» لتمويل نفقات الحرب الباهظة، حتى انهارت قيمة العملة يوما بعد يوم.

وأكمل: يفسر بنيامين فرانكلين أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة تلك الأزمة، قائلاً: «لقد حاربنا وهزمنا أشد الأمم قوة في أوروبا، لكننا تركنا البلاد في أزمة اقتصادية مؤلمة»، بعد خمسة أعوام من التضخم المتزايد، أصبحت قيمة عملة «الكونتيننتال» 2.5% فقط من قيمتها الاسمية، من هنا انتشرت عبارة «لا يساوي كونتيننتال»، التي لا تزال مستخدمة في الثقافة الأمريكية.