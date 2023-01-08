انتشال الضحية الثالثة من أسفل أنقاض العقار المنهار في أسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية من انتشال الضحية الثالثة من أسفل أنقاض العقار المنهار بحي غرب أسيوط، وهي جثة لسيدة من قاطني المنزل، وجار نقلها لمشرحة مستشفى أسيوط العام، وتواصل القوات البحث عن باقي الضحايا.

انهيار عقار في أسيوط

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال ضحيتين من أهالي العقار المنهار بأسيوط، الأولى لفتاة على قيد الحياة، وتم نقلها لمستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم انتشال جثة رجل مسن من أسفل الأنقاض.

لجنة هندسية لفحص أسباب الحادث

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.