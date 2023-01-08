انهيار منزل من 3 طوابق في أسيوط

انهار منزل مكون من 3 طوابق، صباح اليوم الأحد، بشارع أحمد مدحت المجاور لمستشفى الرحاب بمنطقة شركة قلته التابع لحي غرب أسيوط، ويجري البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

بلاغ بانهيار منزل بحي غرب أسيوط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط بورود بلاغا من الأهالي بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان بجوار مستشفى الرحاب بشركة قلته شارع أحمد مدحت، بحي غرب أسيوط.

المنزل مأهول بالسكان

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق، داخل عدد من السكان بشركة قلته شارع أحمد مدحت، بمحافظة أسيوط، وداخله عدد من السكان.

وتجري قوات الدفاع المدني البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.