«صحة الشيوخ» تناقش إضافة مضخة الأنسولين للتأمين الصحي لعلاج الأطفال مرضى السكري

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين غدا، يناقش الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين، إلى منظومة التأمين الصحي لجميع الأطفال مرضى السكري.

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كما تستكمل لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ في اجتماعها الثاني، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين الإطناوي، بشأن «انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لجاهزية المحافظة»، بحضور ممثلي الحكومة.