الاثنين.. «الشيوخ» يناقش تشجيع الاستثمار الرياضي ومخاطر سوق العمل غير الرسمية

تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق بعد غد الاثنين، خلال اجتماعها، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضي.

وتناقش لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات صناعة المستلزمات الرياضية على غرار برنامج دعم الصادرات المصرية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشباب والرياضة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن «تطوير مصانع بني قرة للزيوت»، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

نجاتي يطالب بمواجهة مشكلات الجهاز الإداري

وطالب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواجهة كل المشكلات التي تعترض المواطن داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا بعد غد الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن الإنترنت ومواقع التواصل وتوعية النشء.

الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها ومخاطرها

كما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها الثاني، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بالاشتراك من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار والثقافة والسياحة والاثار والإعلام.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق بعد غد، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي، بعنوان الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، إذ واوصت الدراسة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل.

وأكّدت الدراسة أن سوق العمل غير الرسمية أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة يحمل تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا الإثنين، لمناقشة اقتراح النائب أشرف عشيري، بشأن بناء أسوار وتطوير الإضاءة بملاعب مركز شباب قرية نزلة البرشا بمركز ملوي بمحافظة المنيا.