تنفيذ 98% من أعمال تطوير 6 مناطق عشوائية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق عشوائية، هي الدخيلة الجبلية، والعصافرة قبلي، ومحسن الكبري، بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، أما نسبة إنجاز أعمال التطوير في 3 مناطق أخرى، هي سيدي بشر قبلي، دنا والمحروسة، والحضرة الجديدة، بلغت 95%.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن أعمال التطوير في المناطق الـ 6 شملت رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، وأعمال إنارة الشوارع .

خطة التطوير تخدم نصف مليون مواطن

وأكد المحافظ، أن تلك الأعمال تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار ما يتم من أعمال تطوير في الـ6 مناطق عشوائية، لافتا إلى أنه كلف الدكتورة مرفت أحمد؛ رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة للإسراع في الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمناطق الست لرفع العبء عن كاهل نحو 500 ألف نسمة من قاطني تلك المناطق.

تحويل مقلب قمامة إلى منطقة حضرية

واستجابة لمطالب أهالي منطقة العصافرة قبلي بتحويل ميدان عرامة بدلا من كونه مقلب للقمامة ووكر للنباشين إلى منطقة حضرية؛ كلف المحافظ رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالبدء فورا في تخطيط المنطقة لعمل ميدان وتركيب بلدورات وتجميله وتشجيره بزراعات، بدلا من كونه منطقة لتجمع القمامة؛ كما تم وضع كونتر كبير لجمع القمامة بشكل حضاري لخدمة أهالي المنطقة.

تطوير عشوائيات الإسكندرية

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة مرفت أحمد، إلى أن أعمال التطوير في منطقة الدخيلة الجبلية اشتمل على الإنارة والرصف؛ حيث تم تركيب 1273 ذراعا، و187 عامود إنارة، و1460 كشافا، وفي منطقة العصافرة قبلي تضمنت أعمال التطوير رصف نحو 500 شارع بالمنطقة، وأعمال الإنارة العامة التي إشتملت على تركيب 1903 ذراع، و 160 عامود إنارة.