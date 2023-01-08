وكيل «خطة النواب» يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية بشأن نقل سوق طهطا

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة في سوهاج، بطلب إحاطة ضد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسبب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج باتخاذات إجراءات نقل سوق طهطا العمومي من المكان الحالي إلى مكان تابع لقرية الحريدية القبلية بمركز طهطا، رغم أن الأرض المزعم إقامة السوق الجديد عليها «خور» منخفضة عن سطح الأرض بعدة أمتار وتقع على الطريق الرئيسي الذي يخدم قرى ونجوع غرب طهطا جميعا، ما يعوق حركة المرور على الطريق العمومي، ويترتب عليه تكدس مروري ومشاحنات بين الأهالي.

وكيل لجنة الخطة والموازنة

وأوضح «سالم»، خلال طلب الإحاطة المقدم ضد وزير التنمية المحلية، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا قامت بعمل جزء كبير من إنشاءات وتجهيزات السوق الجديد بشكل عشوائي وغير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية، ما يجعل الأمر يمثل خطورة على أرواح الأهالي المترددين على السوق من المواطنين والتجار أنفسهم.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، أنّ جميع هذه الإجراءات تمت بشكل غير مدروس وتسببت في موجة غضب واعتراض لدى قطاع كبير من الأهالي بمدينة وقري طهطا وبشكل بعيد عن اتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية المطلوبة بشأن ذلك.