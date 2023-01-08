الطقس غدا في كفر الشيخ.. شبورة كثيفة وسقوط أمطار

يشهد الطقس غدا في كفر الشيخ، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، خاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

الطقس غداً في كفر الشيخ

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غداً في كفر الشيخ، طقسا باردا في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا، بارد في الليل، وذلك على كل الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئيا، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، بنسبة حدوث 30 إلى 40%.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط ضمن الطقس غداً في كفر الشيخ، في شواطئ مدينة بلطيم، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ غداً الاثنين العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 11 درجة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.