الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تحديد السن وحق الاختيار في الإقامة

يتساءل العديد من الأسر المنفصلة عن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما هو سن الحضانة، والتفاصيل الخاصة بها بحسب مواد القانون، باعتباره أمرا يهم العديد من الأسر المتنازعة على حضانة الأطفال.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتم تحديد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد حسب مواد القانون، أن يكون سن الحضانة 15 عاما أي ما يعادل «180 شهرا» سواء للولد أو البنت، فضلا عن أنه لا يجوز للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، كما أنها لا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الابن أو الابنة 15 عاما، ويسقط عنها أيضًا الحق في أجر الرضاعة، بعد بلوغ الطفل عامين، ليتم بذلك تحديد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

تحديد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

ومن بين تفاصيل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن القانون ألزم الأب أو الزوج بتحمل نفقة الفتاة حتى الزواج، بينما الولد حتى يكون قادرا على العمل، كما يحق للأب أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية، بعد بلوغ الابن سن الحضانة.

والحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد يلزم فيها القانون الابن أو الابنة حق الاختيار في الإقامة سواء مع الأم أو الأب، وذلك بعد بلوغ سن الحضانة، وفي حالة وقع الاختيار على الأم، يكون بلا أجر حضانة.