نجاد البرعي: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستقضى على المشكلات المجتمعية للأسرة

قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجاري إعداده من قبل اللجنة المختصة جيدة للغاية وستقضي على المشكلات المجتمعية التي تتعرض لها الأسرة عقب انفصال الزوجين لكنها يجب أن توضع تحت ضوابط التنفيذ بشكل مباشر.

شروط وضوابط وثيقة الزواج

وأوضح البرعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب أن تتضمن وثيقة الزواج شروطا وضوابط يلتزم بها كلا الزوجين في حالة الانفصال تتمثل في توفير نفقات الأسرة وسبل رعاية الأطفال وذلك ضمانا لعدم تعرض مستقبلهما لأي خطر أو تدهور.

تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج

وأثنى المحامي الحقوقي على مقترح الكشف عن المخدرات في مرحلة ما قبل الزواج وقال «إن مقترح تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج يحتاج إلى مراجعة حيث إن ذلك يعد تدخلا في الحياة الشخصية للفرد وقد يعرقل عمليات الزواج ويزيد من حالات الزواج العرفي والعلاقات غير الشرعية».