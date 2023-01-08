الأهالي لمنظمات «العمل الأهلي»: «شكرا على كل حاجة حلوة قدمتوها لينا»

أكد عدد من المواطنين والمسئولين في المحافظات، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودا كبيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، من خلال القوافل الطبية، وتنظيم معارض الملابس الجديدة، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وتوزيع بطاطين الشتاء، واللحوم، وكراتين المواد الغذائية، وتركيب أجهزة تعويضية، للأسر الفقيرة والأوْلى بالرعاية.

«سعاد»: كنت عايشة فى منزل غير آدمى وغيّروا حياتى للأحسن

لم تتخيل سعاد حمدان محمد إبراهيم، ابنة مركز أبوتيج فى محافظة أسيوط، أن يأتى اليوم الذي نعيش فيه بمنزل آدمى، خصوصاً أنها تعيش فى عشة بدون سقف وغير آمنة، حيث تطاردها العقارب كل ليلة، حتى جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت الحلم المستحيل وغيّرت حياتها للأفضل.

سردت سعاد قصتها قائلة إنها مطلقة منذ 20 عاماً، وكانت تعيش مع والدتها حتى توفيت، ولديها 3 أبناء؛ الأكبر فيهم يسكن فى شقة إيجار هو وأسرته، وولدها الآخر يقطن مع والده، وابنتها الأخيرة متزوجة، وأصبحت تعيش فى ذلك البيت الذى يفتقر إلى معالم الحياة، حتى جاءت إحدى الجمعيات ضمن «حياة كريمة» ودرست حالتها وبدأت فى تطوير البيت وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة، تضيف: «لما دخلت «حياة كريمة» فى البلد جهزوا لى البيت من كل حاجة، محارة وبياض ودورة المياه والسيراميك وكل احتياجات المنزل تم تجهيزها على أعلى مستوى».

وقال أحمد حسن، أحد أهالى البرلس، فى محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»: «التحالف الوطنى شال عبء كبير من علينا بعد ما وصل لنا فى مدينة البرلس، ووزع علينا بطاطين الشتاء ولحوم وسلع وعمل لنا قافلة طبية وحاجات تانية كتير كُنا محتاجينها».

«عبداللطيف»: «كأن معاهم عصا سحرية»

وقال عماد عبداللطيف، أحد أهالى «البرلس»: «ابنى كان محتاج جهاز تعويضى، والتحالف الوطنى وفره له، وفروا أجهزة تعويضية وكراسى متحركة لناس كتير، ده غير القافلة الطبية اللى كشفت على ناس كتير وصرفت لهم العلاج كمان بالمجان، وحقيقى التحالف الوطنى لما وصل البرلس كأنه كان معاه عصاية سحرية وحقق للناس كل مطالبهم».

«سعد»: نظموا ندوات عن التمكين الاقتصادى

وأضاف محسن سعد: «التحالف الوطنى عمل لنا ندوات عن التمكين الاقتصادى لتمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات تانية، وده عشان يشجع الشباب على إيجاد فرصة عمل، وإنه كل شاب يبدأ يؤسس مشروعه بنفسه، وشجعنا على الشغل وإننا ما نستسلمش لليأس».

وأكدت علياء أحمد أن التحالف وصل إلى مركز الرياض، وقام بتنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على أهالى قرية أبوريا، متابعة: «التحالف نظم معرض ملابس جاهزة ووزعها على عدد كبير من الأهالى مجاناً، والناس كانت فرحانة وسعيدة، ويا ريت قوافل التحالف توصل لكل مكان فى كفر الشيخ، لأنها بتفرح الناس، وبتشيل عبء كبير من عليهم».

من جانبه، أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن التحالف قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من المعارض، والقوافل الطبية، وتوزيع بطاطين الشتاء، واللحوم، وكراتين المواد الغذائية، وتركيب أجهزة تعويضية، لإدخال البهجة على الأسر الأوْلى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح «مسلم» أن القوافل الطبية ومعارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية تتم وفق خطة مسحية تستهدف الوجود فى كل القرى والعزب والنجوع، والمستفيد الأسر الأوْلى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاباً بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وفى محافظة القليوبية، عبَّر أهالى عزبة البنك بمركز الخانكة عن سعادتهم بمؤسسة صناع الحياة التى نظمت قافلة «ستر وعافية» بالقرية ضمن خدمات «حياة كريمة» بمشاركة 200 متطوع من أبناء صناع الحياة ومتطوعين من العاملين بإحدى شركات التطوير العقارى.

وقالت نجلاء الفرماوى، مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالقليوبية، إن القافلة المتكاملة فى عزبة البنك جاءت تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ونظمها التحالف الوطنى، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، ونجحت فى تنفيذ 15 سقفاً للمنازل ومعرض ملابس 1500 قطعة، وتوعية صحية تحت شعار «خطوتك فارقة»، عن أهمية شرب الماء والحفاظ على الكلى لـ600 مستفيد، وتوزيع 250 وجبة إطعام، و61 بطانية، وكرنفال لـ150 طفلاً وتلوين على المنازل تحت شعار «بيت العز» وقافلة محو أمية.

وقال محمد عادل، من الأهالى، إن القافلة نجحت فى توفير سقف جديد لمنزله لحمايته هو وأولاده من آثار الشتاء والطقس، وتوفير منزل آمن لأبنائه، ووجه كل الشكر للتحالف على جهوده فى تنمية العزبة وتغيير وجه الحياة فيها.

وأضافت سعاد عبدالحميد، من أهالى عزبة البنك، أن القافلة أسهمت فى توفير البطاطين والسلع والملابس للأهالى فى إطار «حياة كريمة»، موجهة الشكر للقافلة والتحالف الوطنى الذى غيَّر وجه الحياة فى العزبة، وأضاف لبيوتها وشوارعها لمسة حضارية لائقة.