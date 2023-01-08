السجن المؤبد لسائق توكتوك قتل آخر في عين شمس بسبب أولوية التحميل

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على سائق توك توك، والمشدد 15 سنة على عاطلين، لاتهامهما بالاشتراك في قتل سائق توك توك بمنطقة عين شمس لخلافات بين المجني عليه والمتهم الأول على تحميل راكب.

جثة ملقاة داخل أرض فضاء

بدأت الواقعة، في منتصف مارس من العام الماضي، بتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، ملقاة داخل أرض فضاء وبها عدة طعنات.

على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة، وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي أوراق تدل على شخصيته.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بتكثيف التحريات للتوصل إلى هوية المجنى عليه، وبمطابقة مواصفات المجني عليه ببلاغات المتغيبين تبين أن هناك شخصا يدعى (ت. أ)، 33 سنة، يعمل سائق توك توك، ومقيم بمنطقة عزبة النخل مبلغ بتغيبه عن منزله قبل 3أيام من اكتشاف الجثة.

وباستدعاء زوجة المبلغ بتغيبه، وعرض الجثة عليها تعرفت عليها وأكدت فى محضر التحقيقات أنها تخص زوجها، لافتة إلى تغيبه قبل العثور على جثته بقرابة 3 أيام، مشيرة إلى أن عمل زوجها على التوك توك يقتضى تغيبه عن المنزل لساعات متأخرة من الليل إلا أنه لم يعتد المبيت خارج المنزل، وبعد تغيبه يومين، توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ بتغيبه.

الكاميرات كشفت عن وجود 3 أشخاص

ومن جهته، أمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات المتواجدة بمحيط مسرح الجريمة وبتفريغ الكاميرات خلال فترة الإبلاغ عن تغيب المجنى عليه حتى يوم العثور على الجثة، وبالفعل كشف الكاميرات عن وجود 3 أشخاص مجهولين برفقة المجنى عليه، وظهر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت للاشتباك بالأيدى قام على إثرها أحدهم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وانهال بالطعن على المجنى عليه إلى أن أرداه قتيلا.