وصول فرد الأمن المعتدى عليه داخل كمباوند بالمعادي إلى محكمة جنايات القاهرة

وصل فرد الأمن الذي اعتدى عليه أحد الأشخاص بالضرب والسب، داخل كمبوند سكني بمنطقة المعادي، قبل قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم، لحضور جلسة محاكمة المعتدي عليه.

الاعتداء على فرد أمن بكمباوند في المعادي

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

محاكمة المتهم

وقدّمت النيابة العامة المتهم «محبوسا» إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب، بعد صفعه على وجهه عدة مرات.