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بث مباشر.. السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كتب:

نرمين عفيفي
09:28 ص | الإثنين 09 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، إذ تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

مؤسسات المجتمع المدني

وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

 

 

 

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