رمز الخير رغم رحيلها.. أنيسة حسونة محاربة السرطان ورائدة العمل التطوعي

فيديو قصير خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي السنوي بحضور الرئيس السيسي، ظهرت فيه الراحلة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي السابق لمستشفى «الناس» للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، موجهه رسالة خاصة للعاملين في المجتمع الأهلي، رغم مرور نحو عام على وفاتها، لتستمر حتى بعد رحيلها في دعوتها للخير ودعم المجتمع المدني.

وقالت «حسونة» في مقطع الفيديو: «بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي.. المجتمع الأهلي عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة، عشان تشجع الناس أنهم يصدقوا، أن كلنا بنكمل بعض في عملنا، بقول لكل الناس، إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأنه بيؤدي في الآخر إن كلنا ننجح، متحمسة جدا للمشروع، والناس تقدر تعمل رسالة أوضح وأحسن وتوصل للهدف النهائي».

مراحل في حياة أنيسة حسونة

وتستعرض «الوطن» في تقريرها ملامح من حياة الراحلة أنيسة حسونة.

- وُلدت أنيسة حسونة في 22 يناير عام 1953 بالقاهرة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسي.

- بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، وبعدها لمدة 14 عاما في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

- وانتُخبت الدكتورة أنيسة حسونة كأول سيدة أمينا عاما للمجلس المصري للشؤون الخارجية، واُختيرت ضمن قائمة أقوى 100 عربية على مستوى العالم في مجال المجتمع والثقافة.

- تقلدت منصب مدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي.

- عملت محاضرة في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمعهد المصرفي.

- تولت أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب.

- وتعد أنيسة حسونة شريكًا مؤسسًا في التحالف الوطني.

آخر ظهور لأنيسة حسونة

- آخر ظهور لأنيسة حسونة كان في احتفالية المرأة المصرية، حيث حصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي.

- قضت رحلة طويلة في العمل التطوعي الذي تعتبر واحدة من رموزه.

- أعلنت إصابتها بالسرطان عام 2016، وظهرت في العديد من البرامج التليفزيونية للتحدث عن معاناتها مع المرض، وتدعم السيدات والمصريين من خلال تجربتها بالقيام بالفحص المبكر للأورام.

- حاربت السرطان لمدة 6 سنوات حتى رحلت في 13 مارس 2022 بعد صراع مع سرطان المخ بعد تعافيها منه.