قمة «مصر للأفضل» تكرم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في 2021.. وإعلان أنيسة حسونة «أيقونة للصبر»

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة السابعة لقمة «مصر للأفضل»، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء منهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى الشركات والمؤسسات المصرفية.

فيلم وثائقي قصير عن إنجازات الدولة في 8 سنوات

وشهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي قصير عن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 8 سنوات، واتسمت بالسياسات الرشيدة والخطط التنموية وأسلوب الإدارة الحديثة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات التي لاقت إشادة من مختلف المؤسسات العالمية.

كما شهدت الفعالية مشاركة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة في 2021، وكونهن يمثلن أيقونة نجاح للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب القيادية في الدولة وكذلك الشخصيات المؤثرة في المسئولية المجتمعية ودورهم الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجتمع، كما تم الإعلان عن تكريم خاص للنائبة الراحلة أنيسة حسونة كأيقونة للصبر والمثابرة والقدرة على تحدي الصعاب، ودورها التنموي في مراحل عديدة وآخرها مستشفى الناس لعلاج الأطفال الذي لا يمكن أن ينساه أحد.

احتفاء بنجاحات الاقتصاد المصري

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار «الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل»، للاحتفاء بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتجه بنا إلى الجمهورية الجديدة، التي ستمثل تغييرا لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بمشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.