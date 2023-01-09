وفاة مدرب نادي بلدية المحلة الأسبق بعد رحيل ابنه بشهر.. أصيب بجلطة

توفى المهندس محمد أبو بكر عطية، وشهرته «الكابتن بكر»، مدرب كرة قدم نادي بلدية المحلة الكبرى الأسبق، بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بجلطة في المخ حزناً على وفاة ابنه، الذي رحل منذ شهر بعد صراع مع المرض.

«بكر» رحل حزناً على وفاة ابنه

وقال محمد منتصر، أحد أقارب المتوفى، لـ«الوطن»، أن المهندس محمد أبو بكر عطية كان يشغل منصب مدير شركة المطاحن بطنطا سابقا، وأصيب بجلطه في المخ، وتدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسة الأخيرة صباح اليوم، حزنا على وفاة إبنه «عمر» منذ شهر إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، استلزم حجزه داخل العناية المركزة، بمستشفى جامعة طنطا، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعكة صحية

وأضاف «منتصر»، أن «أبو بكر» تعرض لأزمة صحية شديدة بسبب حزنه على وفاة ابنه، ونُقل إلى المستشفى، إلا أنه كان يظهر تماسكا وأصر على حضور جنازة ابنه وتلقي العزاء، وبعد مرور يومين أصيب بجلطة وتوفى صباح اليوم أثناء خضوعه للعلاج، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان من مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.