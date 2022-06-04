مصادر لـ«الوطن»: وفاة قاضي «سفاح الإسماعيلية» حزناً على والدته

بعد أيام قليلة على رحيل والدته، لحق المستشار أشرف محمد، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، بها اليوم السبت، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده داخل استراحة المستشارين ببورسعيد، ليتم نقله إلى مستشفى «آل سليمان»، حيث أُعلنت وفاته.

وفاة رئيس جنايات بورسعيد حزناً على والدته

وأكد مقربون من المستشار الراحل في تصريحات لـ«الوطن» أن رئيس محكمة جنايات بورسعيد كان يعاني حالة من الحزن الشديد على والدته، التي توفيت يوم 30 مايو الماضي، وأشار أحد أصدقاء القاضي الراحل إلى أنه لاحظ حالة الحزن عليه، أثناء حديثهما معاً، قبل ثلاثة أيام.

وقبل قليل من صعوده منصة المحكمة، لنظر إحدى القضايا المدرجة على جدول الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، أصيب المستشار أشرف بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده داخل استراحة المستشارين.

تشييع الجثمان بمسقط رأسه في قرية «الجفادون»

ولم يستطع أطباء مستشفى «آل سليمان» بمحافظة بورسعيد إنقاذ المستشار أشرف، ليعلن وفاته، ووفقاً لما ذكره صديقه لـ«الوطن»، سيتم تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات، ونقله إلى مسقط رأسه بقرية «الجفادون»، التابعة لمركز الفشن، في محافظة بني سويف، حيث سيتم مواراته الثرى في مقابر عائلته بالقرية.

المستشار أشرف محمد في سطور

يذكر أن المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، ولد يوم 9 مارس عام 1964، بقرية «الجفادون»، التابعة لمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، والتحق للعمل بالنيابة العامة كمعاون للنيابة عام 1987.

شغل المستشار الراحل منصب وكيل نادي قضاة بني سويف، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، وينتمى لعائلة «الفيومي» ببنى سويف، ذات التاريخ العريق بالسلكين القضائي والجامعي، وله 3 أشقاء، أحدهم أستاذ بجامعة سوهاج، والآخر طبيب، والثالث بالسلك القضائي، كما أن له 3 أبناء، وتعمل زوجته بالسلك الجامعي في جامعة بنى سويف.

توفى المستشار أشرف عن عمر يناهز 58 عاماً، وذكر مصدر مقرب من الأسرة لـ«الوطن» أن رئيس محكمة جنايات بورسعيد لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة، وإنما تملكه الحزن على والدته، التي رحلت قبل أيام قليلة.

نظر قضية سفاح الإسماعيلية

جدير بالذكر أن آخر القضايا التى نظرها المستشار أشرف رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد القضية المعروفة إعلاميًا بحادثة سفاح الإسماعيلية عندما قام مواطن بذبح آخر ونحر رقبته عن جسده، ولاقت القضية انتشارًا ومتابعة إعلامية، وقد تم الحكم بها بالإعدام للجانى وقد نطق الحكم وتلى حيثياته المستشار أشرف.