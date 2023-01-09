قصة وفاة «عريس سوهاج» وإصابة زوجته.. رحل بعد ساعات قليلة من زفافهما

أصّر حنا شنودة على دعوة جميع أصدقاء الدراسة في كلية الحقوق بسوهاج، حيث تخرج فيها، لحفل زفافه أمس، وكتب منشورا على «فيس بوك» دعا فيه كل من يعرفه لزواجه.

عريس سوهاج يدعو الجميع لزفافه

لم يكتف «شنودة» الذي يقيم في قرية البهاليل التابعة لمركز المراغة بسوهاج، بما نشره على «فيس بوك»، وإنما تواصل مع جميع من يعرفهم هاتفيا لحضور حفل زفافه، وكأنه يودعهم دون أن يعرف أنه سيفارق الحياة بعد ساعات قليلة من زفافه، حيث لقي مصرعه إثر تسرب للغاز في منزل الزوجية، فيما أصيبت زوجته بحالة اختناق ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

«محمد عمر» صديق «عريس سوهاج»، قال خلال حديثه لـ«الوطن»، إن «شنودة» أصر على التواصل هاتفيا بالجميع لدعوتهم لحضور حفل زفافه، بالإضافة لما نشره على «فيس بوك»، وقال فيه: «أدعو جميع أصدقائي وزملائي وإخواتي المحامين وزملاء الكلية وزملاء الثانوية العامة وكل الأحباء، كل واحد باسمه، لحضور حفل زفافي يوم الأحد 1/8، وعقبال أفراحكم جميعا، مفيش أعذار فرح المستشار».

الحزن يسيطر على أهالي المراغة

فيما قال محمد أحمد، محام، من أهالي المركز وصديق عريس سوهاج: «إحنا في صدمة كبيرة، كنت معه في قاعة الزفاف أمس، وكان سعيدًا، وقمنا بالتقاط الصور معًا، وقام بدعوة كل زملائه».

وأكد مصطفى محمود، صديق عريس سوهاج الراحل، إنه في مثل هذه الساعة أمس، «كنا بنرقص ونغني، ودلوقتي أنا مستنيه قدام المشرحة عشان أدفنه، كأنني في حلم لم استيقظ منه بعد».

ولم يختلف حديث «سيد حمادة»، أحد أبناء القرية، عن سابقيه، حيث قال إنه لأول مرة تجتمع القرية في حفل زفاف هذا الشاب، حيث قام بدعوة أهالي قرية البهاليل جميعا، و«كان شديد الحرص على دعوتنا وكأنه يودعنا».

إخطار بمصرع محام وإصابة زوجته

وبدأت الواقعة حينما شهدت دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مصرع محام وإصابة زوجته، إثر تسرب غاز بمنزلهما صبيحة ليلة عرسهما، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته وتم نقلهما إلى مستشفى المراغة المركزي، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة.

التصريح بدفن جثة عريس سوهاج

وصرحت جهات التحقيق بمركز المراغة بدفن جثمان عريس سوهاج، بعد مصرعه في حادث اختناق وتسمم في منزله، بعد يوم واحد فقط من زفافه.