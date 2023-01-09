«حماية الطفل» توقف زواج طفلتين في سوهاج قبل بلوغهما السن القانونية

أوقفت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام في محافظة سوهاج زواج طفلتين، عمر إحداهما 12 عاما، والثانية 13 عاماً، كان مقررا زواجهما قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

«حماية الطفل» تتلقى بلاغين

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بدار السلام لـ«الوطن»، إن بلاغين وردا من خط نجدة الطفل يفيد بنية أولياء أمور الطفلتين باتمام الزواج قبل بلوغهما السن القانونية، وعلى الفور تم استدعاء أولياء الأمور إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز دار السلام.

أخذ تعهد على أولياء الأمور

وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أولياء الأمور بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الفتاتين السن القانوني، وتحملهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، بحسب «الديب».

وأضاف «الديب»، أنه في حالة نية أولياء الأمور إتمام الزواج بعد توقيعهم الإقرارات قبل بلوغ الطفلتين للسن القانونية سيتم إعداد مذكرة، ورفع الإقرارات الموقعة للنيابة المختصة لإيقاف الزواج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر، أن اللجنة قامت بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الزواج المبكر، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.