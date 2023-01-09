مشيرة خطاب لـ«صالون التنسيقية»: خطابات الرئيس السيسي في كل مناسبة ترفع سقف الحريات

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأهيل ودمج المعفو عنهم، يعد من أهم الحقوق التي تكفلها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس القومي بدأ في تنفيذ الاستراتيجية في الشق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وعقد 3 اجتماعات آخرها أمس، لتعزيز المشاركة والديموقرطية.

دليل تدريبي حول حقوق المحرومين من الحرية

أوضحت «خطاب»، خلال استضافتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد دليلا تدريبيا حول حقوق المحرومين من الحرية، مؤكدة أن التأهيل والإدماج يبدأ منذ اليوم الأول لتنفيذ العقوبة داخل إحدى مؤسسات الرعاية وليس بعد ذلك.

الانتقال من مفهوم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أن وزارة الداخلية تتبنى فلسفة جديدة للانتقال من مفهوم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما تم على أرض الواقع في وادي النطرون وبدر، لافتة إلى أن المجلس أعد الدليل التدريبي، وفقا لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة المحتجزين بشكل يعزز شعورهم بالكرامة، خاصة وأن خطابات الرئيس السيسي في كل مناسبة ترفع سقف الحريات درجة، متمنية متابعته عن كثب ومتابعة مايشير إليه في أحاديثه دائما.

ويدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس انتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.