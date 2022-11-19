عضو «تنسيقية شباب الأحزاب»: الحوار الوطني خلق أجواء مطمئنة على الساحة السياسية

قالت النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنَّ «الحوار الوطني خلق نوع من الاطمئنان والراحة بالساحة السياسية المصرية كونه الوصلة والقالب التي تتبادل من خلالها جميع الآراء السياسية ووجهات النظر».

وأوضحت النائبة مي كرم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًة: «الحوار الوطني فتح منابر ومنصات للأحزاب والقوى المدنية تخاطب من خلالها الرأي العام وصناع القرار وأصبح هناك جسور حوارية ما بين الحكومة والأحزاب في التشاور على مختلف القضايا التي تهم الوطن والدولة المصرية».

توقيت إطلاق الحوار الوطني

وبسؤالها عن توقيت إطلاق الحوار الوطني، قالت النائبة إنَّ الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب للغاية ولم يتأخر توقيته على الإطلاق وذلك نظرًا لانشغال الدولة طيلة السنوات الماضية في الحرب على الإرهاب الذي كانت قد انتشر بربوع البلاد أبان حكم جماعة الإخوان في عام 2013، وذلك فضلًا عن المشروعات القومية التي كان تشييدها أمر حتمي لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصري.

وتابعت: «عندما استعادت الدولة هيبتها من جديد جاءت الدعوة للحوار الوطني التي من شأنها جمع شمل البيت السياسي المصري من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر حول كافة القضايا المجتمعية».