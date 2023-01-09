التحالف الوطني للعمل الأهلي.. ذراع الدولة لرعاية الأكثر احتياجا

يضم التحالف 24 عضواً: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدى يعقوب، والمعهد القومى للأورام، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صُناع الحياة، ومؤسسة راعى مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صُناع الخير، ومؤسسة كير، ومؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة أبوالعينين، و15 ألف جمعية شريكة، و30 ألف جمعية تضم 60 ألف موظف و50 ألف متطوع.

إشادات الرئيس بجهود التحالف الوطنى

أبريل 2022

أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة على استمرار دعم التحالف، حيث وجَّه أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بتكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار فى دعم مبادرة التحالف الوطنى التى نفذتها قبلها بشهرين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام.

أغسطس 2022

اجتمع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مع رؤساء مؤسسات وجمعيات التحالف الوطنى، وأعرب حينها عن تقديره للنشاط الاجتماعى الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، الذى يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الدخل، ويُعد ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

قوافل تضم جميع التخصصات.. ودعم نقدى للمستحقين الأوْلى بالرعاية

لم تغفل الدولة المصرية الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق الأهداف التنموية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال الوصول إلى شريحة أكبر من الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، حيث أعلن الرئيس السيسى 2022 عاماً للمجتمع المدنى ليُنشأ خلال مارس 2022 التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بتوقيع 24 جمعية ومؤسسة أهلية على ميثاق العمل الأهلى التنموى، وأصبح التحالف بنهاية 2022 أكبر تجمع تنظيمى مستقل لمنظمات المجتمع المدنى ليمثل المظلة الرئيسية التى تعمل تحتها 30 ألف مؤسسة وجمعية للعمل الأهلى لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.