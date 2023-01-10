الشيف بوراك يفتتح مطعمه الجديد في مول دبي.. فيديو وصور

أعلن الشيف التركي بوراك عن افتتاح مطعمه الجديد في مول دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة مطاعمه التي تقدم أطباق الشيف بوراك.

يسأل جمهوره عن مكان الفرع الجديد

ونشر الشيف بوراك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام فيديو من مطعمه الجديد ويظهر فيه آخر استعدادات فريق العمل والذي عرض الأكلات التي يقدمها الشيف بوراك، وسأل جمهوره عن المكان الذي يودون أن يفتتح لهم فرعا جديدا فيه قائلًا بالتركية «ما المكان الذي تودون أن نفتح فرعا فيه؟».

الشيف بوراك من أصول عربية

والشيف بوراك هو طباخ تركي شهير اسمه الحقيقي محمد بوراك أوزديمير، ويبلغ من العمر 28 عامًا فهو مواليد عام 1994، وينتمي لأصول عربية، وتحديدًا من لواء إسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية.

اشتهر الشيف بوراك بتقديمه العديد من وجبات الطعام بكميات هائلة وبطرق مبتكرة وبسيطة ونال شهرة واسعة ولديه مطعم له عدد من الفروع حول العالم، وهو منتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع إنستجرام الذي يتابعه عليه 42 مليون حساب.