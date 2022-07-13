محمد رمضان يعلم طفلا تركيا قراءة الفاتحة بحضور الشيف بوراك

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم 13 يوليو، بمدينة إسطنبول في تركيا، ومن المقرر أن يغني باقة من أشهر وألمع أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

توجه محمد رمضان إلى مطعم الشيف بوراك

وأثناء وجود محمد رمضان في تركيا، توجه إلي مطعم الشيف بوراك أوزديمير بمدينة إسطنبول، حيث نشر الأخير صورة تجمعهم ببعض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علق عليها «مرحبا بك يا أخي»، كما نشر مجموعة صور أخرى لهما سويا عبر خاصية القصص القصيرة.

محمد رمضان يعلم طفل سورة الفاتحة

وفي السياق ذاته، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من المطعم، وكان يقوم بتقليده في تحضير وتقديم الطعام بطريقة الشيف بوراك الشهيرة، كما نشر فيديو وهو يردد سورة الفاتحة مع طفل صغير من تركيا، وتفاعل الجمهور التركي مع الفيديو وبدأوا في نشره.

محمد رمضان يثير الجدل بظهوره بكفا ذهيبا

وأثار محمد رمضان الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشره صورة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يرتدي كفّا ذهبيّا بيده، وعلق عليه قائلًا: «رايح أولع تركيا وراجع على طول ثقة في الله نجاح».

نجاح محمد رمضان بأغنية تنطيط

يذكر أن محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا من خلال طرحه أغنية «تنطيط» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت ما يقرب من 20 مليون مشاهدة.