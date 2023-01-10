تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني المختلفة التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر انتظاماً فى حركة وصول وسفر السفن، وتداول البضائع استقبالاً ومغادرة، وبلغ حجم التداول اليوم الثلاثاء 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

8 سفن على أرصفة مواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التالع للهيئة العامة لمواني البحر الاحمر، أن 8 سفن متراكية على أرصفة المواني، حيث تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و738 شاحنة، و33 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان، أن حركة الواردات سجلت اليوم 5 آلاف طن بضائع، و426 شاحنة، و23 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و312 شاحنة، و10 سيارات.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة «بوسيدون إكسبريس»، بينما استقبل أمس ثلاث سفن، هي «دليلة» و«الحرية» و«أمل».

تداول 260 شاحنة بميناء نويبع

وأوضح البيان، أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و260 شاحنة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب عبر موانيها.