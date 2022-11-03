وصول مئات السائحين على متن سفينة هولندية إلى ميناء سفاجا «صور»

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الخميس، السفينة «Azamara Quest»، وعلى متنها مئات السائحين من جنسيات مختلفة، و396 فردا من طاقم العمل.

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، فإن السفينة طولها 167 مترا، وعرضها 25 مترا، وغاطسها 6.5 متر، وجنسيتها هولندية، وقادمة من ميناء الإسكندرية، وستغادر مساء غد الجمعة متجهة إلى ميناء العقبة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكشف بيان الهيئة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، وإعلان الطوارىء لكل الجهات العاملة، وإلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار المواني المصرية بما يليق بها من مكانة.

تسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات

ومن جانبه، شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كل التسهيلات، والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وسرعة إنهاء الإجراءات، وأخذ كل الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح، حيث تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها لميناء سفاجا واستقبال السياح بصالات الوصول، لإنهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.